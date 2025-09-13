Артём Дзюба рассказал, в каком качестве превосходит Криштиану Роналду

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, в каком качестве превосходит экс-форварда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».

— Вы много опускались в оборону, даже Криштиану этого не делает.

— Криштиану — великий. Но единственное, в чём я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всём поле, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний Дзюба принял участие в восьми матчах «Акрона» во всех турнирах, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.