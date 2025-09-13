Скидки
Фиорентина — Наполи, результат матча 13 сентября 2025, счет 1:3, 3-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А
Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Уже на шестой минуте «Наполи» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 14-й минуте нападающий Расмус Хойлунд удвоил преимущество неаполитанцев. Третий мяч гости забили на 51-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Бёкема. На 79-й минуте игрок «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.

После трёх матчей итальянской Серии А «Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» два очка. «Фиалки» располагаются на 13-й строчке.

