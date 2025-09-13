Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Были проблемы с этим». Тренер «Краснодара» Мусаев — о влиянии Дзюбы на игру «Акрона»

«Были проблемы с этим». Тренер «Краснодара» Мусаев — о влиянии Дзюбы на игру «Акрона»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1) отметил влияние нападающего Артёма Дзюбы на игру тольяттинской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

«Как мы и ожидали, получилась очень сложная игра. «Акрон» хорошо готов физически, хорошие футболисты. Артем Дзюба — один из самых сильных форвардов в российском футболе. Много игры строится через него, много борьбы, вторых мячей. И были проблемы с этим, особенно с подборами. Хорошо играли, хорошо выходили, забили качественный гол.

Расстраивает пенальти, такая очень спорная ситуация. Если это пенальти, хотя он играл чисто в мяч, то тогда, я думаю, что нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда забивал Батраков и так же с локтем ударил Джованни. Нам сказали, что это нормально, тогда здесь ненормально. Молодцы, во втором тайме внесли коррективы, стали больше игроков добавлять в атаку, поджали соперника, создавали моменты.

Я рад, что верили до конца, забили. Расстраивает тоже немножко удаление. Вроде бы была простая ситуация, надо немножко сыграть аккуратнее, но выстояли, это сегодня самое главное», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

