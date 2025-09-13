Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетико — Вильярреал: результат матча 13 сентября, счет 2:0, 4-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура
Комментарии

Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Барриос – 9'     2:0 Гонсалес – 52'    

На девятой минуте полузащитник «матрасников» Пабло Барриос открыл счёт в матче. На 52-й минуте аргентинский новичок команды Николас Гонсалес удвоил преимущество мадридцев.

Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге сезона-2025/2026, доведя количество набранных очков до пяти в четырёх стартовых турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на четвёртой строчке с семью очками.

