«Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура

Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На девятой минуте полузащитник «матрасников» Пабло Барриос открыл счёт в матче. На 52-й минуте аргентинский новичок команды Николас Гонсалес удвоил преимущество мадридцев.

Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге сезона-2025/2026, доведя количество набранных очков до пяти в четырёх стартовых турах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Вильярреал» остался на четвёртой строчке с семью очками.