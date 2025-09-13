Скидки
22:05 Мск
Футбол Новости

Брентфорд — Челси, результат матча 13 сентября 2025, счет 2:2, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Челси». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Шейд – 35'     1:1 Палмер – 61'     1:2 Кайседо – 85'     2:2 Карвалью – 90+3'    

На 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд с передачи Джордана Хендерсона открыл счёт в матче. «Челси» сумел отыграть на 61-й минуте благодаря голу Коула Палмера. «Синие» вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мойсеса Кайседо, забитому на 85-й минуте. На 90+4-й минуте футболист «Брентфорда» Фабиу Карвалью сделал счёт 2:2.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав восемь очков за четыре матча. «Брентфорд» (4) располагается на 12-й строчке.

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на обвинения FA в сторону лондонского клуба
