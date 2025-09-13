Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Челси». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

На 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд с передачи Джордана Хендерсона открыл счёт в матче. «Челси» сумел отыграть на 61-й минуте благодаря голу Коула Палмера. «Синие» вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мойсеса Кайседо, забитому на 85-й минуте. На 90+4-й минуте футболист «Брентфорда» Фабиу Карвалью сделал счёт 2:2.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав восемь очков за четыре матча. «Брентфорд» (4) располагается на 12-й строчке.