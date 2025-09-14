«Монако» переиграл «Осер» в матче 4-го тура Лиги 1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Монако». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Монако» вышел вперёд под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол забил японский форвард Такуми Минамино. На 73-й минуте «Осер» сравнял счёт. Мяч в ворота гостей угодил от собственного защитника Мохаммеда Салису. На 88-й минуте нападающий Джордж Иленикена забил второй гол монегасков.

Отметим, что «Осер» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Хосуэ Казимира на 68-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из‑за мышечного дискомфорта.

После этой победы в активе «Монако» стало девять очков. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й строчке.