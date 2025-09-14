Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осер — Монако, результат матча 13 сентября 2025, счет 1:2, 4-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» переиграл «Осер» в матче 4-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Монако». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Минамино – 45+2'     1:1 Салису – 73'     1:2 Иленикена – 89'    
Удаления: Казимир – 68' / нет

«Монако» вышел вперёд под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол забил японский форвард Такуми Минамино. На 73-й минуте «Осер» сравнял счёт. Мяч в ворота гостей угодил от собственного защитника Мохаммеда Салису. На 88-й минуте нападающий Джордж Иленикена забил второй гол монегасков.

Отметим, что «Осер» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Хосуэ Казимира на 68-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из‑за мышечного дискомфорта.

После этой победы в активе «Монако» стало девять очков. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
У Головина мышечный дискомфорт после матчей сборной России, он пропустит игру «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android