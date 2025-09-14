Скидки
Станислав Черчесов оценил дебют Жемалетдинова за «Ахмат» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о первом матче полузащитника Рифата Жемалетдинова за команду из столицы Чечни. Хавбек дебютировал в новом клубе в игре 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— Что скажете о дебюте Жемалетдинова?
— Знаем возможности Рифата. Когда мяч у него, он всегда находит правильное решение. Другое дело, что он долго не играл и его нужно готовить. Нам нужно потихоньку его подпускать к игре, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Жемалетдинов появился на поле на 73-й минуте, заменив нападающего Георгия Мелкадзе. Минувшим летом полузащитник покинул ЦСКА в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

