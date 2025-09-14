Компани сравнил атмосферу в разгромном матче с «Гамбургом» с Октоберфестом

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал результат матча 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором мюнхенцы обыграли «Гамбург» со счётом 5:0, сравнив атмосферу на стадионе с Октоберфестом. Действующие чемпионы Германии забили четыре гола к 29-й минуте.

«Сыграть без пропущенных голов и забить пять голов – это было действительно здорово. Атмосфера на стадионе была просто потрясающей. Она напомнила мне атмосферу на Октоберфесте, и было очень весело. Мы отлично начали, а это всегда помогает. В первом тайме всё шло очень хорошо. Во втором мы могли добиться большего. Но мы сохраняли концентрацию и серьёзность, контролировали игру и забили ещё один гол. В итоге это отличный результат.

Видно, что мы стали лучше понимать друг друга, многое становится автоматическим. Пока что мы упорно трудились ради побед, и поэтому они заслужены», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Отметим, что Октоберфест является самым большим народным гуляньем в мире. Фестиваль ежегодно проводится в Мюнхене.