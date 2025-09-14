Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ева Эльфи опубликовала совместное фото с экс-форвардом сборной России Фёдором Смоловым

Ева Эльфи опубликовала совместное фото с экс-форвардом сборной России Фёдором Смоловым
Комментарии

Российская актриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи, поделилась совместной фотографией с бывшим нападающим сборной России и чемпионом страны в составе «Краснодара» Фёдором Смоловым. Встреча состоялась на турнире The International 2025 по компьютерной игре Dota 2.

«Украшаю свой аегис легендарными автографами! Фёдор любезно оставил свой», — написала Ева Эльфи в телеграм-канале.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 форвард забил два гола и записал на свой счёт одну результативную передачу в двух матчах за медиафутбольный «БроукБойз» в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Медиаклуб останется в Кубке России. Спасибо Фёдору Смолову! Медиаклуб останется в Кубке России. Спасибо Фёдору Смолову!
На Смолова завели уголовное дело из-за драки? Уже есть мнение адвоката! LIVE
Live
На Смолова завели уголовное дело из-за драки? Уже есть мнение адвоката! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android