Ева Эльфи опубликовала совместное фото с экс-форвардом сборной России Фёдором Смоловым

Российская актриса Юлия Романова, более известная как Ева Эльфи, поделилась совместной фотографией с бывшим нападающим сборной России и чемпионом страны в составе «Краснодара» Фёдором Смоловым. Встреча состоялась на турнире The International 2025 по компьютерной игре Dota 2.

«Украшаю свой аегис легендарными автографами! Фёдор любезно оставил свой», — написала Ева Эльфи в телеграм-канале.

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 форвард забил два гола и записал на свой счёт одну результативную передачу в двух матчах за медиафутбольный «БроукБойз» в Пути регионов Фонбет Кубка России.