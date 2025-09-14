Семшов: «Динамо» как всегда, болезнь одна и та же — глупые голы и несогласованность

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о ничьей бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров.
«В этом матче были действительно глупейшие мячи. «Динамо» как всегда, болезнь одна и та же — глупые голы и несогласованность. К сожалению, такой рок их преследует. Я думаю, что ещё настанет момент, когда всё вернётся на круги своя и «Динамо» не будет такие мячи пропускать», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
