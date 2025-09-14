Андрей Лунёв объяснил несогласованность с Зайнутдиновым при первом голе «Спартака»
Поделиться
Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о первом голе «Спартака» в московском дерби в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 19-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
— Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота «Динамо»?
— Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бактиёр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
01:38
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:36
-
00:23
-
00:13
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:09