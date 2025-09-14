Андрей Лунёв объяснил несогласованность с Зайнутдиновым при первом голе «Спартака»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о первом голе «Спартака» в московском дерби в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 19-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче.

— Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота «Динамо»?

— Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бактиёр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

