Главная Футбол Новости

Андрей Лунёв объяснил несогласованность с Зайнутдиновым при первом голе «Спартака»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о первом голе «Спартака» в московском дерби в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 19-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота «Динамо»?
— Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бактиёр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

