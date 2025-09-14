Мостовой опубликовал фото с Сычёвым с турнира по паделу, названного в честь Александра

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с экс-форвардом сборной России Дмитрием Сычёвым с турнира по паделу под названием «Кубок Александра Мостового».

«Кубок Александра Мостового по паделу», — подписал фотографии Мостовой.

Отметим, на игроках были специально подготовленные для турнира футболки с лицом Александра Мостового и названием соревнований.

Напомним, в июле этого года Александр Мостовой в паре с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко стали победителями турнира «Bosco-Padel-Cup». Кроме того, экс-игрок «Сельты» вместе с другими звёздами российского футбола участвовал в благотворительном летнем турнире по падел-теннису «Кубок Лиги добрых дел». Падел‑теннис представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша.

