Александр Мостовой высказался о результате матча «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о результате матча «Динамо» — «Спартак» в РПЛ
Аудио-версия:
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о матче 8-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Думаю, многие остались довольны результатом сегодняшней игры «Динамо» — «Спартак». Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты. Я думал, что всё‑таки «Спартак» сможет выиграть в один мяч. Но «Динамо» тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат. Впереди ещё интересные игры. Будем смотреть, наблюдать», — сказал Мостовой на видео, опубликованном на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.

