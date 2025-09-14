Александр Мостовой высказался о результате матча «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о матче 8-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» (2:2).

«Думаю, многие остались довольны результатом сегодняшней игры «Динамо» — «Спартак». Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты. Я думал, что всё‑таки «Спартак» сможет выиграть в один мяч. Но «Динамо» тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат. Впереди ещё интересные игры. Будем смотреть, наблюдать», — сказал Мостовой на видео, опубликованном на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.