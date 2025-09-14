Дзюба – о легионерах «Краснодара»: не понимают, что русский дух не сломить

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о легионерах «Краснодара» (1:2) после матча 8-го тура чемпионата России. В этой встрече Дзюба забил гол, реализовав пенальти.

«Они хорошие ребята, по хорошему буйные, люблю такое. Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они там делают, для меня не проблема. Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Еще есть порох, — передаёт слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

На данный момент «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первом месте, набрав 19 очков.