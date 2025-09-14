Умяров отреагировал на спорный эпизод с участием Маркиньоса в матче «Спартака» с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о спорном эпизоде с участием другого полузащитника крансно-белых Маркиньоса в концовке первого тайма матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

— Видел момент с Маркиньосом перед вторым голом в ваши ворота? Фол или нет?

— Конкретно не видел. Я так понимаю, что рефери проверили. Если, по их мнению, это чисто, то нам не надо разговаривать, а нужно доигрывать свои моменты, — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».

В концовке первого тайма хавбек «Спартака» Маркиньос после столкновения с игроком «Динамо» остался на газоне, но арбитр Егор Егоров не прервал игру, и хозяева провели результативную атаку — гол забил Бителло. В компенсированное время первого тайма Егоров удалил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича — серб вышёл на поле после второго гола «Динамо» и выразил недовольство судейством.

