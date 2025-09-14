Скидки
Главная Футбол Новости

Умяров отреагировал на спорный эпизод с участием Маркиньоса в матче «Спартака» с «Динамо»

Умяров отреагировал на спорный эпизод с участием Маркиньоса в матче «Спартака» с «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о спорном эпизоде с участием другого полузащитника крансно-белых Маркиньоса в концовке первого тайма матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Видел момент с Маркиньосом перед вторым голом в ваши ворота? Фол или нет?
— Конкретно не видел. Я так понимаю, что рефери проверили. Если, по их мнению, это чисто, то нам не надо разговаривать, а нужно доигрывать свои моменты, — сказал Умяров в эфире «Матч ТВ».

В концовке первого тайма хавбек «Спартака» Маркиньос после столкновения с игроком «Динамо» остался на газоне, но арбитр Егор Егоров не прервал игру, и хозяева провели результативную атаку — гол забил Бителло. В компенсированное время первого тайма Егоров удалил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича — серб вышёл на поле после второго гола «Динамо» и выразил недовольство судейством.

Как появился «Спартак»:

Комментарии
