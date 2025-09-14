Карпин ответил на слова тренера «Спартака» о том, что красно-белые больше заслужили победу

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слова тренера «Спартака» Ненада Сакича, который заявил, что «красно-белые» больше заслуживали победы в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:2.

— Тренер «Спартака» сказал, что они создали больше моментов и были ближе к победе. Что скажете вы?

— Разные матчи мы, видимо, смотрели. С одной скамейки смотрится так, с другой — так. Это тоже нормально, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 21 сентября.