Карпин ответил на слова тренера «Спартака» о том, что красно-белые больше заслужили победу

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слова тренера «Спартака» Ненада Сакича, который заявил, что «красно-белые» больше заслуживали победы в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Тренер «Спартака» сказал, что они создали больше моментов и были ближе к победе. Что скажете вы?
— Разные матчи мы, видимо, смотрели. С одной скамейки смотрится так, с другой — так. Это тоже нормально, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 21 сентября.

