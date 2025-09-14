Карпин в третий раз сыграл вничью со «Спартаком» в тренерской карьере
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин в третий раз сыграл вничью со «Спартаком» в тренерской карьере. В рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с командой Деяна Станковича — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
В активе Карпина 17 матчей с красно-белыми во всех турнирах: восемь раз наставник бело-голубых одерживал верх (все с «Ростовом»), шесть раз подопечные Карпина терпели поражение (все с «Ростовом»), трижды его командам удалось свести матч вничью (два раза у «Ростова», один — «Динамо»).
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
