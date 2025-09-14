Карпин в третий раз сыграл вничью со «Спартаком» в тренерской карьере

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин в третий раз сыграл вничью со «Спартаком» в тренерской карьере. В рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с командой Деяна Станковича — 2:2.

В активе Карпина 17 матчей с красно-белыми во всех турнирах: восемь раз наставник бело-голубых одерживал верх (все с «Ростовом»), шесть раз подопечные Карпина терпели поражение (все с «Ростовом»), трижды его командам удалось свести матч вничью (два раза у «Ростова», один — «Динамо»).

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

Самая крупная победа «Динамо»: