Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике появился на пресс-конференции после перелома ключицы побритым налысо

Луис Энрике появился на пресс-конференции после перелома ключицы побритым налысо
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сменил образ после возвращения к работе после операции на ключице, которую он сломал в результате падения с велосипеда. Испанский специалист побрился налысо.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Свой новый образ наставник французского гранда комментировать на пресс-конференции не стал.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Фото: Кадр с пресс-конференции

Отмечается, что испанский специалист уже провёл тренировку с парижанами и сможет руководить командой в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом», который состоится сегодня, 14 сентября.

Подопечные Луиса Энрике лидируют в турнирной таблице Лиги 1, выиграв все три стартовых матча. «Ланс» с шестью очками располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о своём состоянии после операции на ключице

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android