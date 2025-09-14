Луис Энрике появился на пресс-конференции после перелома ключицы побритым налысо

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сменил образ после возвращения к работе после операции на ключице, которую он сломал в результате падения с велосипеда. Испанский специалист побрился налысо.
Свой новый образ наставник французского гранда комментировать на пресс-конференции не стал.
Фото: Кадр с пресс-конференции
Отмечается, что испанский специалист уже провёл тренировку с парижанами и сможет руководить командой в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом», который состоится сегодня, 14 сентября.
Подопечные Луиса Энрике лидируют в турнирной таблице Лиги 1, выиграв все три стартовых матча. «Ланс» с шестью очками располагается на шестой строчке.
