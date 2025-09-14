Скидки
Гвардиола: с тех пор как я пришёл, «Манчестер Сити» всегда был сильнее «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Манчестер Юнайтед» перед очным матчем в 4-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«С тех пор как я пришёл, мы всегда были сильнее их. Всегда. За десять лет, девять лет мы всегда были лучше. Мы набрали огромное количество очков.

Они могут нас обыграть? Конечно. Хотим ли мы проиграть завтра? Нет. Потому что нам нужны очки, нам нужно прервать серию из двух поражений и добиться этого. Но я не считаю то, что уже произошло», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 14 сентября, начало – 18:30 мск.

