«Это его не красит». Гришин высказался о поведении Станковича в дерби с «Динамо»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:2, а в компенсированное к первому тайму время главный арбитр матча Егор Егоров показал сербскому специалисту красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи.

«Оскорблять никакого человека нельзя, если он даже виноват в чём‑то. Станкович мог подойти к судье и, например, сказать, что тот не прав. Но мы слышали, что Станкович сказал — это его не красит. Он великий футболист, отличный тренер», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.

