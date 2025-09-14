Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это его не красит». Гришин высказался о поведении Станковича в дерби с «Динамо»

«Это его не красит». Гришин высказался о поведении Станковича в дерби с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:2, а в компенсированное к первому тайму время главный арбитр матча Егор Егоров показал сербскому специалисту красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Оскорблять никакого человека нельзя, если он даже виноват в чём‑то. Станкович мог подойти к судье и, например, сказать, что тот не прав. Но мы слышали, что Станкович сказал — это его не красит. Он великий футболист, отличный тренер», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.

Материалы по теме
Умяров отреагировал на спорный эпизод с участием Маркиньоса в матче «Спартака» с «Динамо»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android