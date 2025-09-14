«Ювентус» одержал третью победу подряд в новом сезоне чемпионата Италии

«Ювентус» продлил победную серию в чемпионате Италии до трёх матчей. В 3-м туре Серии A «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 4:3.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт по дополнительным показателям. «Интер» находится на девятом месте, набрав три очка.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной», а «Интер» сыграет с «Сассуоло». Матчи пройдут 20 и 21 сентября соответственно.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Наполи». «Ювентус» по итогам прошлого сезона занял четвёртое место, а «Интер» занял вторую строчку.