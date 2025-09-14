«Ювентус» одержал третью победу подряд в новом сезоне чемпионата Италии
«Ювентус» продлил победную серию в чемпионате Италии до трёх матчей. В 3-м туре Серии A «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 4:3.
Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14' 1:1 Чалханоглу – 30' 2:1 Йылдыз – 38' 2:2 Чалханоглу – 65' 2:3 Тюрам – 76' 3:3 Тюрам-Юльен – 83' 4:3 Аджич – 90+1'
На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт по дополнительным показателям. «Интер» находится на девятом месте, набрав три очка.
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной», а «Интер» сыграет с «Сассуоло». Матчи пройдут 20 и 21 сентября соответственно.
Действующим победителем чемпионата Италии является «Наполи». «Ювентус» по итогам прошлого сезона занял четвёртое место, а «Интер» занял вторую строчку.
