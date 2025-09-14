Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» одержал третью победу подряд в новом сезоне чемпионата Италии

«Ювентус» одержал третью победу подряд в новом сезоне чемпионата Италии
Комментарии

«Ювентус» продлил победную серию в чемпионате Италии до трёх матчей. В 3-м туре Серии A «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 4:3.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'     2:2 Чалханоглу – 65'     2:3 Тюрам – 76'     3:3 Тюрам-Юльен – 83'     4:3 Аджич – 90+1'    

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт по дополнительным показателям. «Интер» находится на девятом месте, набрав три очка.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной», а «Интер» сыграет с «Сассуоло». Матчи пройдут 20 и 21 сентября соответственно.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Наполи». «Ювентус» по итогам прошлого сезона занял четвёртое место, а «Интер» занял вторую строчку.

Материалы по теме
«Ювентус» вырвал победу у «Интера» в Серии А в матче с семью голами
Календарь чемпионата Италии
Турнирная таблица чемпионата Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android