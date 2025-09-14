Скидки
«Столько не каждый нападающий забьёт». Гришин назвал лучшего игрока текущего сезона РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о лучшем игроке в Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Батраков находится там, где нужно это делать. Это называется голевым чутьем. Есть два нападающих. Это не каждому дано. Он забивает из разных позиций. Батраков — сейчас лучший игрок в чемпионате России. У него восемь мячей уже — столько не каждый нападающий забьёт», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал две результативных передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

