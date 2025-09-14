Экс-президент РПЛ объяснил, почему в «Спартаке» не появляются свои Кисляк и Батраков

Бывший генеральный директор «Спартака» и экс-президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин поделился мыслями, почему почему в стане красно-белых не появляются свои игроки по типу Матвея Кисляка из ЦСКА или Алексея Батракова из «Локомотива».

— «Спартак» чуть ли не единственный клуб, наравне с «Зенитом», где воспитанники не играют на ключевых ролях в команде. У вас есть понимание, почему в клубе не появляются свои Кисляки и Батраковы?

— Потому что «Спартаку» и «Зениту» нужно быть чемпионами здесь и сейчас. «Краснодар» потратил слишком много денег и времени, чтобы стать чемпионом. А в целом в «Спартак» сегодня приходят временщики — иностранные тренеры и футболисты. Нет такого, что приходит тренер, и думает, что в этом году может занять третье место, воспитает молодых мальчишек, чтобы через пару лет стать чемпионом. Поэтому здесь важен только вопрос: как скоро я хочу быть чемпионом. Если здесь и сейчас, значит, берём тех игроков, которые мне позволят это сделать, — приводит слова Заварзина Legalbet.

После восьми проведённых матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков.

