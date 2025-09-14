Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Не знаю, как этого избежать, без понятия». Карпин – об игре «Динамо» со «Спартаком» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре команды в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Больше разочарование, понятное дело. Дело даже не пропущенных двух голах, а то, как мы их пропустили. Ничего не предвещало. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия. Если не брать тот момент с Зайнутдиновым, весь остальной матч он провел отлично, без проблем. Мы много где его видим. Основная позиция на данный момент — центральный защитник», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После восьми игр «Динамо» находится на восьмом месте турнирной таблицы, записав в свой актив девять очков. «Спартак», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 12 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 21 сентября.

Комментарии
