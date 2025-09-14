Скидки
Тренер «ПСЖ» высказался о голкипере Ренато Марине

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о голкипере Ренато Марине.

«Я очень рад, что он в команде. Это молодой вратарь, качественный игрок. У него есть физические и технические качества. В прошлом году он не смог играть. Я рад, что он у нас есть», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» объявил о подписании Марина из «Ромы» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение с голкипером рассчитано до 2030 года. Отметим, в составе парижан также выступает российский голкипер Матвей Сафонов и француз Люка Шевалье. В летнее трансферное окно клуб покинул итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который подписал контракт с «Манчестер Сити».

