Гасилин: думаю, Станкович будет дисквалифицирован на срок от трёх до пяти матчей

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в 8-м туре чемпионата России с «Динамо» (2:2). Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение в конце первого тайма. Тренер был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

«Тренер — в любом случае лицо команды. Если ты, как Станкович, в позиции рецидивиста и получаешь регулярно красные карточки за поведение, то это не красит. «Спартак» — это большой клуб. Судья Егоров провел классный матч. Он заслуженно удалил Станковича. Думаю, что тренер «Спартака» будет дисквалифицирован на срок от трёх до пяти матчей», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.