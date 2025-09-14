Скидки
Гасилин: думаю, Станкович будет дисквалифицирован на срок от трёх до пяти матчей

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в 8-м туре чемпионата России с «Динамо» (2:2). Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение в конце первого тайма. Тренер был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Тренер — в любом случае лицо команды. Если ты, как Станкович, в позиции рецидивиста и получаешь регулярно красные карточки за поведение, то это не красит. «Спартак» — это большой клуб. Судья Егоров провел классный матч. Он заслуженно удалил Станковича. Думаю, что тренер «Спартака» будет дисквалифицирован на срок от трёх до пяти матчей», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. «Динамо», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав девять очков.

