Сперцян отдал 62,5% голевых передач «Краснодара» за последние 9 игр РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голевой передачей в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Таким образом, у Сперцяна 10 голевых передач в девяти последних матчах РПЛ, при этом армянин отмечался ассистом в восьми из девяти этих встреч.

Как сообщает Opta Sports в своём телеграм-канале, весь остальной состав «Краснодара» сделал шесть голевых передач в этих девяти матчах, что соответствует 37,5%. Тогда как процент результативных передачи Эдуарда от общего числа всех голевых пасов «быков» составляет 62,5%.

Ранее стало известно, что Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в августе. Полузащитник набрал 44,84% голосов болельщиков в опросе на официальном сайте клуба.

