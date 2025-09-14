Сперцян отдал 62,5% голевых передач «Краснодара» за последние 9 игр РПЛ
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голевой передачей в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Таким образом, у Сперцяна 10 голевых передач в девяти последних матчах РПЛ, при этом армянин отмечался ассистом в восьми из девяти этих встреч.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14' 1:1 Дзюба – 23' 2:1 Кривцов – 76'
Удаления: Коста – 88' / нет
Как сообщает Opta Sports в своём телеграм-канале, весь остальной состав «Краснодара» сделал шесть голевых передач в этих девяти матчах, что соответствует 37,5%. Тогда как процент результативных передачи Эдуарда от общего числа всех голевых пасов «быков» составляет 62,5%.
Ранее стало известно, что Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в августе. Полузащитник набрал 44,84% голосов болельщиков в опросе на официальном сайте клуба.
