Заварзин: мог бы «Спартак» подписать Кисляка и Батракова? А чем их привлечь?

Бывший генеральный директор «Спартака» и экс-президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин ответил на вопрос о возможности красно-белыми подписывать игроков вроде Матвея Кисляка из ЦСКА или Алексея Батракова из «Локомотива».

— Было мнение, что «Спартак» бы мог тратить по 20-30 млн не на легионеров, а на русских футболистов. И приобрести того же Кисляка и Батракова. Согласны с такой точкой зрения?

— А чем их привлечь? Кисляк и Батраков в своих клубах тоже получают неплохие деньги. А не как молодые ребята 15-20 лет назад, — приводит слова Заварзина Legalbet.

На данный момент «Спартак» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков после восьми туров.

