Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заварзин: мог бы «Спартак» подписать Кисляка и Батракова? А чем их привлечь?

Заварзин: мог бы «Спартак» подписать Кисляка и Батракова? А чем их привлечь?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» и экс-президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин ответил на вопрос о возможности красно-белыми подписывать игроков вроде Матвея Кисляка из ЦСКА или Алексея Батракова из «Локомотива».

— Было мнение, что «Спартак» бы мог тратить по 20-30 млн не на легионеров, а на русских футболистов. И приобрести того же Кисляка и Батракова. Согласны с такой точкой зрения?
— А чем их привлечь? Кисляк и Батраков в своих клубах тоже получают неплохие деньги. А не как молодые ребята 15-20 лет назад, — приводит слова Заварзина Legalbet.

На данный момент «Спартак» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков после восьми туров.

Материалы по теме
Экс-президент РПЛ объяснил, почему в «Спартаке» не появляются свои Кисляк и Батраков

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android