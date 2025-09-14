В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Напомним, российский футболист пропустил матч 4‑го тура чемпионата Франции с «Осером» (2:1) из‑за мышечного дискомфорта.

«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.

На прошлой неделе Головин играл в товарищеском матче сборной России с Катаром (4:1), он провёл на поле весь матч и забил гол. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков.

