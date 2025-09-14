В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1
Поделиться
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Напомним, российский футболист пропустил матч 4‑го тура чемпионата Франции с «Осером» (2:1) из‑за мышечного дискомфорта.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Минамино – 45+2' 1:1 Салису – 73' 1:2 Иленикена – 89'
Удаления: Казимир – 68' / нет
«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.
На прошлой неделе Головин играл в товарищеском матче сборной России с Катаром (4:1), он провёл на поле весь матч и забил гол. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
04:43
-
04:39
-
04:16
-
03:53
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:01
-
02:58
-
02:46
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:21
-
02:15
-
01:58
-
01:50
-
01:38
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:36
-
00:23
-
00:13
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:05