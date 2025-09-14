Скидки
Санкт-Паули — Аугсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1

В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Напомним, российский футболист пропустил матч 4‑го тура чемпионата Франции с «Осером» (2:1) из‑за мышечного дискомфорта.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Минамино – 45+2'     1:1 Салису – 73'     1:2 Иленикена – 89'    
Удаления: Казимир – 68' / нет

«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.

На прошлой неделе Головин играл в товарищеском матче сборной России с Катаром (4:1), он провёл на поле весь матч и забил гол. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков.

