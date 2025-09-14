Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед — Коламбус Крю, результат матча 14 сентября 2025, счёт 4:5, МЛС, Алексей Миранчук

«Атланта» с Миранчуком проиграла «Коламбусу», уступая по ходу первого тайма со счётом 0:5
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 13 на 14 сентября, завершился матч МЛС, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Коламбус Крю». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась победой гостей — 5:4.

США — Major League Soccer . МЛС
14 сентября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
4 : 5
Коламбус Крю
Коламбус
0:1 Росси – 14'     0:2 Росси – 17'     0:3 Абу Али – 25'     0:4 Эррера – 30'     0:5 Росси – 39'     1:5 Альмирон – 45+3'     2:5 Амадор – 46'     3:5 Тьяре – 50'     4:5 Тьяре – 88'    

По ходу встречи гости вели в счёте со счётом 5:0, но «пятиполосные» едва не отыгрались, забив четыре мяча подряд. В составе победителей хет-трик на счету Диего Росси, а также по голу забили Вессам Абу Али и Андрес Эррера. У хозяев дубль оформил Джамал Тьяре, а также голами отличились Мигель Альмирон и Педру Амадор.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле за «Атланту Юнайтед» на 72-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.

Следующий матч команда из Атланты проведёт на своём поле с «Сан-Диего» 20 сентября. Клуб из Коламбуса встретится в гостях с «Нью-Йорк Сити» 18 сентября.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android