«Атланта» с Миранчуком проиграла «Коламбусу», уступая по ходу первого тайма со счётом 0:5

Сегодня, в ночь с 13 на 14 сентября, завершился матч МЛС, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Коламбус Крю». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась победой гостей — 5:4.
По ходу встречи гости вели в счёте со счётом 5:0, но «пятиполосные» едва не отыгрались, забив четыре мяча подряд. В составе победителей хет-трик на счету Диего Росси, а также по голу забили Вессам Абу Али и Андрес Эррера. У хозяев дубль оформил Джамал Тьяре, а также голами отличились Мигель Альмирон и Педру Амадор.
Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле за «Атланту Юнайтед» на 72-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.
Следующий матч команда из Атланты проведёт на своём поле с «Сан-Диего» 20 сентября. Клуб из Коламбуса встретится в гостях с «Нью-Йорк Сити» 18 сентября.
- 14 сентября 2025
