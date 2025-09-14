Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шарлотт» — Интер Майами, результат матча МЛС 14 сентября 2025, счет 3:0

«Интер Майами» разгромно проиграл «Шарлотту» в матче МЛС, Месси не реализовал пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Шарлотт» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
14 сентября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Idan Gurno – 34'     2:0 Idan Gurno – 47'     3:0 Idan Gurno – 85'    
Удаления: нет / Авилес – 79'

В составе победителей хет-трик оформил Идан Горно. За «Интер Майами» в стартовом составе вышел аргентинский нападающий Лионель Месси, который провёл весь матч. На 32-й минуте он не смог реализовать пенальти. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Томаса Авилеса.

«Шарлотт» одержал девятую победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, за последние пять игр одержал одну победу, потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

В следующем туре МЛС «Шарлотт» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Матчи пройдут 20 и 17 сентября соответственно.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android