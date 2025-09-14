«Интер Майами» разгромно проиграл «Шарлотту» в матче МЛС, Месси не реализовал пенальти

Завершился матч МЛС, в котором «Шарлотт» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей хет-трик оформил Идан Горно. За «Интер Майами» в стартовом составе вышел аргентинский нападающий Лионель Месси, который провёл весь матч. На 32-й минуте он не смог реализовать пенальти. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Томаса Авилеса.

«Шарлотт» одержал девятую победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, за последние пять игр одержал одну победу, потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

В следующем туре МЛС «Шарлотт» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Матчи пройдут 20 и 17 сентября соответственно.