«Интер Майами» разгромно проиграл «Шарлотту» в матче МЛС, Месси не реализовал пенальти

Завершился матч МЛС, в котором «Шарлотт» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей хет-трик оформил Идан Горно. За «Интер Майами» в стартовом составе вышел аргентинский нападающий Лионель Месси, который провёл весь матч. На 32-й минуте он не смог реализовать пенальти. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Томаса Авилеса.
«Шарлотт» одержал девятую победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, за последние пять игр одержал одну победу, потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.
В следующем туре МЛС «Шарлотт» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Интер Майами» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Матчи пройдут 20 и 17 сентября соответственно.
- 14 сентября 2025
-
04:43
-
04:39
-
04:16
-
03:53
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:01
-
02:58
-
02:46
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:21
-
02:15
-
01:58
-
01:50
-
01:38
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:36
-
00:23
-
00:13
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:05