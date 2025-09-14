«Фратрия» отреагировала на результат матча «Спартака» с «Динамо» в РПЛ
Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на результат матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Дерби удалось — 2:2. Гарсия оформил дубль за «Спартак», Станкович был удалён», — написано в официальном телеграм-канале «Фратрии».
«Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 12 очков. «Динамо» занимает восьмое место с девятью очками.
В ближайшем туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а динамовцы встретятся с «Оренбургом». Обе встречи состоятся 21 сентября.
