Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на результат матча «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

«Фратрия» отреагировала на результат матча «Спартака» с «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на результат матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Дерби удалось — 2:2. Гарсия оформил дубль за «Спартак», Станкович был удалён», — написано в официальном телеграм-канале «Фратрии».

«Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 12 очков. «Динамо» занимает восьмое место с девятью очками.

В ближайшем туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а динамовцы встретятся с «Оренбургом». Обе встречи состоятся 21 сентября.

Комментарии
