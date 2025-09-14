«Фратрия» отреагировала на результат матча «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на результат матча 8-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 2:2.

«Дерби удалось — 2:2. Гарсия оформил дубль за «Спартак», Станкович был удалён», — написано в официальном телеграм-канале «Фратрии».

«Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 12 очков. «Динамо» занимает восьмое место с девятью очками.

В ближайшем туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а динамовцы встретятся с «Оренбургом». Обе встречи состоятся 21 сентября.