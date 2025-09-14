Аморим: сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы — это просто шутка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сравнениях с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед матчем 4-го тура чемпионата Англии.

«Нет, сравнивать нельзя. Этот парень выигрывает всё время. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне приходится доказывать свою состоятельность здесь каждый день, и я это чувствую. Поэтому я чувствую себя здесь комфортно и думаю, что каждый день, приезжая сюда, я должен становиться лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы — это просто шутка. Думаю, у нас есть проблемы куда серьёзнее», — приводит слова Аморима Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав четыре очка. «Манчестер Сити» находится на 16-м месте, записав в свой актив три очка.