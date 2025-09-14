Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Аморим: сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы — это просто шутка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сравнениях с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед матчем 4-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Нет, сравнивать нельзя. Этот парень выигрывает всё время. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне приходится доказывать свою состоятельность здесь каждый день, и я это чувствую. Поэтому я чувствую себя здесь комфортно и думаю, что каждый день, приезжая сюда, я должен становиться лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы — это просто шутка. Думаю, у нас есть проблемы куда серьёзнее», — приводит слова Аморима Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав четыре очка. «Манчестер Сити» находится на 16-м месте, записав в свой актив три очка.

