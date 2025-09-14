Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Реала» вдесятером над «Реалом Сосьедад»

Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Реала» вдесятером над «Реалом Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал главным героем встречи против «Реал Сосьедад», завершившейся со счётом 2:1. Французский нападающий открыл счёт и ассистировал Арде Гюлеру, внеся решающий вклад в победу своей команды. После матча он поделился своими эмоциями.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Мы ожидали непростой игры — это был своего рода тест, чтобы понять, на каком уровне находимся сейчас. Начали агрессивно: контролировали мяч, создавали моменты, забили. Удаление немного изменило расклад, пришлось адаптироваться. Остались в меньшинстве, но продолжили играть в свой футбол и смогли удвоить преимущество.

Во втором тайме пришлось тяжело, особенно после пропущенного пенальти. Но мы сплотились, отдали все силы и удержали победу. Уезжаем домой с тремя очками и первой строчкой в таблице.

Для меня важно всегда быть полезным команде. Я стараюсь выкладываться на максимум ради клуба и болельщиков. Сейчас забил в характерной для себя манере, но без партнёров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя в этой команде очень комфортно», — сказал Мбаппе в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на старте Ла Лиги «Реал» выиграл четыре из четырёх игр.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ

Материалы по теме
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android