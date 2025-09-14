Килиан Мбаппе отреагировал на победу «Реала» вдесятером над «Реалом Сосьедад»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал главным героем встречи против «Реал Сосьедад», завершившейся со счётом 2:1. Французский нападающий открыл счёт и ассистировал Арде Гюлеру, внеся решающий вклад в победу своей команды. После матча он поделился своими эмоциями.

«Мы ожидали непростой игры — это был своего рода тест, чтобы понять, на каком уровне находимся сейчас. Начали агрессивно: контролировали мяч, создавали моменты, забили. Удаление немного изменило расклад, пришлось адаптироваться. Остались в меньшинстве, но продолжили играть в свой футбол и смогли удвоить преимущество.

Во втором тайме пришлось тяжело, особенно после пропущенного пенальти. Но мы сплотились, отдали все силы и удержали победу. Уезжаем домой с тремя очками и первой строчкой в таблице.

Для меня важно всегда быть полезным команде. Я стараюсь выкладываться на максимум ради клуба и болельщиков. Сейчас забил в характерной для себя манере, но без партнёров не смог бы показать свои лучшие качества. Чувствую себя в этой команде очень комфортно», — сказал Мбаппе в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на старте Ла Лиги «Реал» выиграл четыре из четырёх игр.

