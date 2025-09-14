Тренер «Реала» Алонсо высказался о спорном удалении Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал удаление защитника Дина Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедадом» (2:1), который проходил в рамках 4-го тура Ла Лиги.

«На мой взгляд, это максимум жёлтая. Мяч не был под контролем, Милитао находился рядом. Я пересмотрел эпизод и остался при своём мнении. Судья объяснил своё решение — я его выслушал, но не согласен. Не хочу зацикливаться на этом.

Безусловно, это повлияло на игру. Мы остались вдесятером на целый час, что полностью изменило динамику. Тем не менее, команда проявила характер: создали шансы, забили второй мяч, старались и выложились на максимум. Победить на здесь — всегда непросто, а в таких условиях особенно», — приводит слова Алонсо AS.

«Реал» возглавляет таблицу Примеры, набрав 12 очков в 4-х турах.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов