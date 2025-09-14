Хаби Алонсо рассказал о своём отношении к VAR после удаления Хёйсена

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал удаление защитника Дина Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедадом» (2:1), который проходил в рамках 4-го тура Ла Лиги, а также высказался об отношении к VAR.

«Я сторонник того, чтобы VAR вмешивался только в случае явных ошибок. Не хочу переводить фокус на судейство. Да, бывают спорные моменты, но мы должны уметь с ними справляться и двигаться дальше.

Дин, конечно, расстроен, но победа принесла ему хоть какое-то облегчение. Сам эпизод можно было разыграть иначе — слишком большая дистанция, и мяч не был под контролем. Так что импульсивность сыграла свою роль, надо работать над этим.

Разговор с арбитром после матча? Обсудили удаление. Судья объяснил своё решение, но для меня оно остаётся спорным. Неделей ранее я тоже поднимал вопрос по эпизоду с Ардой. Всегда стараюсь вести эти диалоги с уважением, а убедят меня объяснения или нет — посмотрим», — приводит слова Алонсо AS.

«Реал» возглавляет таблицу Примеры, набрав 12 очков в 4-х турах.

