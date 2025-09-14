Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо рассказал о своём отношении к VAR после удаления Хёйсена

Хаби Алонсо рассказал о своём отношении к VAR после удаления Хёйсена
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал удаление защитника Дина Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедадом» (2:1), который проходил в рамках 4-го тура Ла Лиги, а также высказался об отношении к VAR.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

«Я сторонник того, чтобы VAR вмешивался только в случае явных ошибок. Не хочу переводить фокус на судейство. Да, бывают спорные моменты, но мы должны уметь с ними справляться и двигаться дальше.

Дин, конечно, расстроен, но победа принесла ему хоть какое-то облегчение. Сам эпизод можно было разыграть иначе — слишком большая дистанция, и мяч не был под контролем. Так что импульсивность сыграла свою роль, надо работать над этим.

Разговор с арбитром после матча? Обсудили удаление. Судья объяснил своё решение, но для меня оно остаётся спорным. Неделей ранее я тоже поднимал вопрос по эпизоду с Ардой. Всегда стараюсь вести эти диалоги с уважением, а убедят меня объяснения или нет — посмотрим», — приводит слова Алонсо AS.

«Реал» возглавляет таблицу Примеры, набрав 12 очков в 4-х турах.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов

Материалы по теме
Тренер «Реала» Алонсо высказался о спорном удалении Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android