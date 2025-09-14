Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Хойлунд забил первый гол за «Наполи» — в ворота де Хеа

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард Расмус Хойлунд забил в дебютном матче за «Наполи» в рамках 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 в ворота «Фиорентины». Неаполитанцы одержали выездную победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Де Брёйне – 6'     0:2 Хойлунд – 14'     0:3 Бёкема – 51'     1:3 Раньери – 79'    

Хойлунд забил во втором матче подряд, также он отличился за сборную Дании в матче 2-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026 с Грецией (3:0).

Датский нападающий перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» в начале сентября на правах аренды с обязательством выкупа. Хойлунд выступал в составе «красных дьяволов» с августа 2023 года, куда он перешёл из «Аталанты» за € 77,8 млн.

Новости. Футбол
