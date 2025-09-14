Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Гасперини рассказал о разговоре с Артёмом Довбиком и о его будущем

Тренер «Ромы» Гасперини рассказал о разговоре с Артёмом Довбиком и о его будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Перед матчем 3-го тура Серии А между «Ромой» и «Торино» главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини рассказал о своих ожиданиях от Артёма Довбика и других игроков команды.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Рома
Рим
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я жду многого от каждого, кто остался в составе, — и от Пеллегрини, и от Довбика, и от всех остальных футболистов. Сейчас главное — это команда и тот сезон, который нам предстоит пройти.

О частных моментах не хочу говорить: каждый должен выложиться по максимуму. Я пообщался с Довбиком, как и с остальными, — спросил, в чём он силён. Он ответил: движение в штрафной, мощь и умение открываться в глубину. Отлично, будем отталкиваться от этого.

Мне нужно увидеть, как он реализует это на поле. Уверен, что он справится. Ни про кого в команде у меня нет сомнений в отношении самоотдачи. Нам важно показывать достойный футбол, играть с настроем, бороться — не только ради себя, но и ради «Ромы». Добиваться результатов, оказывать давление — вот что сейчас действительно имеет значение. Всё остальное — разговоры. Истина — на поле», — приводит слова Гасперини официальный сайт «Ромы».

На старте сезона «Рома» выиграла два из двух матчей.

Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»

Материалы по теме
В «Роме» сделали заявление о будущем Артёма Довбика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android