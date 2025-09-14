Тренер «Ромы» Гасперини рассказал о разговоре с Артёмом Довбиком и о его будущем

Перед матчем 3-го тура Серии А между «Ромой» и «Торино» главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини рассказал о своих ожиданиях от Артёма Довбика и других игроков команды.

«Я жду многого от каждого, кто остался в составе, — и от Пеллегрини, и от Довбика, и от всех остальных футболистов. Сейчас главное — это команда и тот сезон, который нам предстоит пройти.

О частных моментах не хочу говорить: каждый должен выложиться по максимуму. Я пообщался с Довбиком, как и с остальными, — спросил, в чём он силён. Он ответил: движение в штрафной, мощь и умение открываться в глубину. Отлично, будем отталкиваться от этого.

Мне нужно увидеть, как он реализует это на поле. Уверен, что он справится. Ни про кого в команде у меня нет сомнений в отношении самоотдачи. Нам важно показывать достойный футбол, играть с настроем, бороться — не только ради себя, но и ради «Ромы». Добиваться результатов, оказывать давление — вот что сейчас действительно имеет значение. Всё остальное — разговоры. Истина — на поле», — приводит слова Гасперини официальный сайт «Ромы».

На старте сезона «Рома» выиграла два из двух матчей.

