Боруссия Мёнхенгладбах — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ювентус» не проигрывает дома «Интеру» с апреля 2022 года

Комментарии

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 со счётом 3:1. Эта победа продлила серию, в которой туринцы не проигрывают дома миланскому клубу с апреля 2022 года.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'     2:2 Чалханоглу – 65'     2:3 Тюрам – 76'     3:3 Тюрам-Юльен – 83'     4:3 Аджич – 90+1'    

Серия насчитывает пять матчей (четыре в Серии А и один в кубке Италии), в которых «Ювентус» добился трёх побед и две встречи закончились ничейными результатами.

После трёх матчей итальянской Серии А туринский клуб набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Вероной», а «Интер» сыграет с «Сассуоло». Матчи пройдут 20 и 21 сентября соответственно.

