СМИ сообщили, сыграет ли Забарный в ближайшем матче «ПСЖ» после слабой игры за Украину
Поделиться
Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся в расположение «Пари Сен-Жермен» после матчей отбора на чемпионат мира 2026 года.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Илья активно готовится к выездной встрече чемпионата Франции по футболу с «Лансом». По информации Le Parisien, ожидается, что украинский футболист выйдет в стартовом составе парижан, где сыграет в центре защиты с Пачо или Маркиньосом. Другие источники сообщают, что парижане намерены наигрывать схему с тремя центральными защитниками.
Напомним, Илья Забарный статистическими порталами был признан одним из худших игроков матчей Украина — Франция и Азербайджан — Украина.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
07:45
-
07:41
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:27
-
06:23
-
05:54
-
05:49
-
05:40
-
04:59
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:16
-
03:53
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:01
-
02:58
-
02:46
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:21
-
02:15
-
01:58
-
01:50
-
01:38
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:36