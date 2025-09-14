Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Вердер Бремен. Прямая трансляция
СМИ сообщили, сыграет ли Забарный в ближайшем матче «ПСЖ» после слабой игры за Украину

СМИ сообщили, сыграет ли Забарный в ближайшем матче «ПСЖ» после слабой игры за Украину
Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся в расположение «Пари Сен-Жермен» после матчей отбора на чемпионат мира 2026 года.

Илья активно готовится к выездной встрече чемпионата Франции по футболу с «Лансом». По информации Le Parisien, ожидается, что украинский футболист выйдет в стартовом составе парижан, где сыграет в центре защиты с Пачо или Маркиньосом. Другие источники сообщают, что парижане намерены наигрывать схему с тремя центральными защитниками.

Напомним, Илья Забарный статистическими порталами был признан одним из худших игроков матчей Украина — Франция и Азербайджан — Украина.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Зинченко и Забарный — одни из худших игроков матча с Азербайджаном по версии Sofascore
