«Он даже не выучил имена одноклубников». Тренер «Бенфики» высказался о дебюте Судакова

В пятницу, 12 сентября, в рамках 5-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» сыграла вничью с «Санта-Кларой» — 1:1. После встречи главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже прокомментировал результат и дебют украинца Георгия Судакова.

«Подготовка к матчу была непростой — сказался международный перерыв, и пятничная игра тоже не сыграла нам на руку. Думаю, мы контролировали ход встречи, и в первую очередь беру ответственность за результат на себя.

Что касается ошибки Отаменди — он уже извинился перед командой, но как тренер, я считаю, что вся ответственность лежит на мне. То, что происходит на поле, — это и зона игроков, и зона тренера, но в первую очередь моя. Поэтому я не перекладываю вину.

У нас есть серьёзный вызов — нехватка времени на тренировки. Иванович и Павлидис только недавно вернулись после травм. Судаков провёл свои первые 30 минут за команду, он присоединился совсем недавно и ещё даже не выучил имена одноклубников. Нужно время, чтобы наладить взаимопонимание», — приводит слова Лаже A Bola.

Напомним, Судаков арендован из «Шахтёра» с правом обязательного выкупа.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»