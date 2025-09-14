Елагин высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Ноттингемом» и будущем клуба

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал разгромную победу лондонского «Арсенала» над «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ.

«Уверенная, закономерная победа „Арсенала“ над мотивированным „Ноттингемом“ с новым тренером, который горазд на сюрпризы. Однако у меня ни на секунды не возникало сомнения в успехе Артеты. Именно Артеты. И не потому, что я симпатизирую этому тренеру, а потому, что вижу – он делает команду–чемпиона. Не могу утверждать, что „Арсенал“ покорит АПЛ в нынешнем сезоне – но это дело ближайшего времени.

Артета прекрасно понимает, что потеря даже одного очка может в итоге стоить очень и очень дорого – тем не менее, он оставляет Деклана Райса, великолепно отыгравшего за Англию, в запасе, будучи уверенным, что без своего лучшего хавбека обыграет задиристых «лесников».

Говорили, что Субименди – Игрочина, но ведь это Примера, это сборная Испании – что далеко не Премьер-лига. Однако мы видим: и на уровне сборных и еврокубков Испания по «производству» футбольных талантов «впереди планеты всей». Шикарный «пивот». И на голы, и на передачи, и на отборы – на всё мастак.

Мои поздравления «канонирам»! Их команда, практически, без изъянов. Посмотрим, что будет дальше», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Напомним, хозяева выиграли матч со счётом 3:0.

Ферстаппен составил фэнтези команду АПЛ