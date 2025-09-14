«Челси» упустил победу над «Брентфордом», Лопес нокаутировал Силву в UFC. Главное к утру

Лондонский «Челси» упустил победу над «Брентфордом» в матче 4-го тура АПЛ, бразилец Диего Лопес нокаутировал соотечественника Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259, американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня