Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

14 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, лёгкая атлетика, бокс

«Челси» упустил победу над «Брентфордом», Лопес нокаутировал Силву в UFC. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» упустил победу над «Брентфордом» в матче 4-го тура АПЛ, бразилец Диего Лопес нокаутировал соотечественника Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259, американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте.
  2. Диего Лопес нокаутировал Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259.
  3. Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
  4. «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ.
  5. Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре.
  6. В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1.
  7. «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в Серии А в матче с семью голами.
  8. Якоб Ингебригтсен сенсационно выбыл в предварительном забеге на 1500 м на ЧМ-2025.
  9. «Интер Майами» разгромно проиграл «Шарлотту» в матче МЛС, Месси не реализовал пенальти.
  10. «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура.
  11. «Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А.
  12. «Бавария» со счётом 5:0 разгромила «Гамбург» в 3-м туре Бундеслиги, у Кейна дубль.

Главные новости дня

Топ-события воскресенья: финал Евробаскета, дерби Манчестера в АПЛ и бой года в боксе
