«Челси» упустил победу над «Брентфордом», Лопес нокаутировал Силву в UFC. Главное к утру
Лондонский «Челси» упустил победу над «Брентфордом» в матче 4-го тура АПЛ, бразилец Диего Лопес нокаутировал соотечественника Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259, американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте.
- Диего Лопес нокаутировал Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259.
- Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
- «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ.
- Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре.
- В «Монако» высказались о состоянии здоровья Головина, пропустившего матч Лиги 1.
- «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в Серии А в матче с семью голами.
- Якоб Ингебригтсен сенсационно выбыл в предварительном забеге на 1500 м на ЧМ-2025.
- «Интер Майами» разгромно проиграл «Шарлотту» в матче МЛС, Месси не реализовал пенальти.
- «Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, одолев «Вильярреал» в матче 4-го тура.
- «Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А.
- «Бавария» со счётом 5:0 разгромила «Гамбург» в 3-м туре Бундеслиги, у Кейна дубль.
