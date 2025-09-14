Игор Тудор впервые за шесть матчей обыграл «Интер» в статусе главного тренера
«Ювентус» в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 обыграл на своём поле «Интер» (4:3). Для наставника туринцев Игора Тудора эта победа стала первой за шесть игр против миланского клуба в качестве тренера.
Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14' 1:1 Чалханоглу – 30' 2:1 Йылдыз – 38' 2:2 Чалханоглу – 65' 2:3 Тюрам – 76' 3:3 Тюрам-Юльен – 83' 4:3 Аджич – 90+1'
46-летний сербский специалист играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год, а также был в тренерском штабе клуба в период с 2020-го по 2021-й. В качестве главного тренера он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.
После трёх матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на 11-й строчке.
