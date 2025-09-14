Игор Тудор впервые за шесть матчей обыграл «Интер» в статусе главного тренера

«Ювентус» в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 обыграл на своём поле «Интер» (4:3). Для наставника туринцев Игора Тудора эта победа стала первой за шесть игр против миланского клуба в качестве тренера.

46-летний сербский специалист играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год, а также был в тренерском штабе клуба в период с 2020-го по 2021-й. В качестве главного тренера он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.

После трёх матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на 11-й строчке.