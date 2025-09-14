«Чувствовал, что забью». Кривцов — о победном мяче в ворота «Акрона»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своём голе в матче 8-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).
— Как тебе играть на позиции центрального нападающего?
— Мы весь недельный цикл это оттачивали, тренировали. Вначале, конечно, было непривычно, но потом уже привык. На игре уже было полегче, чем на тренировках.
— Чувствовал, что забьёшь победный гол?
— Насчет победного не знаю, но чувствовал, что забью.
— Насколько эта победа важна для «Краснодара», учитывая, что следующий матч в чемпионате будет против «Зенита»?
— Для «Краснодара» все победы важные. Хорошо, что мы остаёмся на первом месте. Это всё благодаря команде, — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».
Никита Кривцов в текущем сезоне провёл за «Краснодар» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.
- 14 сентября 2025
-
09:22
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:28
-
07:45
-
07:41
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:27
-
06:23
-
05:54
-
05:49
-
05:40
-
04:59
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:16
-
03:53
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:01
-
02:58
-
02:46
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:21