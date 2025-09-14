Скидки
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Чувствовал, что забью». Кривцов — о победном мяче в ворота «Акрона»

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о своём голе в матче 8-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

— Как тебе играть на позиции центрального нападающего?
— Мы весь недельный цикл это оттачивали, тренировали. Вначале, конечно, было непривычно, но потом уже привык. На игре уже было полегче, чем на тренировках.

— Чувствовал, что забьёшь победный гол?
— Насчет победного не знаю, но чувствовал, что забью.

— Насколько эта победа важна для «Краснодара», учитывая, что следующий матч в чемпионате будет против «Зенита»?
— Для «Краснодара» все победы важные. Хорошо, что мы остаёмся на первом месте. Это всё благодаря команде, — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

Никита Кривцов в текущем сезоне провёл за «Краснодар» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

