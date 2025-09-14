Скидки
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галактионов объяснил, почему не выпустил Морозова в старте матча «Локомотива» с «Ахматом»

Галактионов объяснил, почему не выпустил Морозова в старте матча «Локомотива» с «Ахматом»
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о решении не выпускать Евгения Морозова в старте матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— Почему решили не выпустить сегодня в старте Евгения Морозова?
— Что касается Морозова: мы неделю смотрели и в голове держали, но были определённые нюансы. Мы наблюдали за его тренировками после возвращения из сборной. Нам показалось, что необходимо всё-таки головой перезагрузиться. К сожалению, много было ошибок в последних матчах. Мы очень надеялись, что сборная пойдёт ему на пользу, но, к сожалению, были нотки неуверенности. Выпустили свежего «по голове» Погостнова. Егор после возвращения из молодёжной сборной тренировался, когда он получил повреждение, выздоровел. Мы посчитали необходимым его поставить с более опытным Монтесом. С ним мы тоже поговорили. Понятно, что он приехал после сборной, но выразил готовность и желание играть. Состояние у него было нормальное. Кроме жёлтой карточки, нужно посмотреть ещё первый пропущенный мяч, кто там допустил ошибку, издалека мне было не видно, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Евгений Морозов в текущем сезоне провёл за «Локомотив» семь матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу Батракова
