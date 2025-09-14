Галактионов объяснил, почему не выпустил Морозова в старте матча «Локомотива» с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о решении не выпускать Евгения Морозова в старте матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Почему решили не выпустить сегодня в старте Евгения Морозова?

— Что касается Морозова: мы неделю смотрели и в голове держали, но были определённые нюансы. Мы наблюдали за его тренировками после возвращения из сборной. Нам показалось, что необходимо всё-таки головой перезагрузиться. К сожалению, много было ошибок в последних матчах. Мы очень надеялись, что сборная пойдёт ему на пользу, но, к сожалению, были нотки неуверенности. Выпустили свежего «по голове» Погостнова. Егор после возвращения из молодёжной сборной тренировался, когда он получил повреждение, выздоровел. Мы посчитали необходимым его поставить с более опытным Монтесом. С ним мы тоже поговорили. Понятно, что он приехал после сборной, но выразил готовность и желание играть. Состояние у него было нормальное. Кроме жёлтой карточки, нужно посмотреть ещё первый пропущенный мяч, кто там допустил ошибку, издалека мне было не видно, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Евгений Морозов в текущем сезоне провёл за «Локомотив» семь матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.