Главный тренер «Пари НН» объяснил появление в старте Олусегуна в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский объяснил, почему нападающий клуба Олакунле Олусегун вышел в стартовом составе в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (3:1), несмотря на заявленную травму.
– Олусегун вышел в стартовом составе. Хотя была информация, что у него травма. Это была хитрость или получилось так быстро восстановить игрока?
– Да, он получил повреждение, но Олусегун очень хорошо восстанавливается после травм. В двух последних матчах я не видел у него какого-то спада. Может, только в игре с «Зенитом» минут двадцать он выглядел уставшим. Но наш медицинский штаб провёл очень квалифицированную работу.
Олакунле Олусегун в текущем сезоне провёл за «Пари НН» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
