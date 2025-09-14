Скидки
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН» объяснил появление в старте Олусегуна в матче с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский объяснил, почему нападающий клуба Олакунле Олусегун вышел в стартовом составе в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (3:1), несмотря на заявленную травму.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Босельи – 41'     1:1 Томпсон – 45+1'     2:1 Босельи – 51'     3:1 Олусегун – 53'    
Удаления: Крашевский – 90+4' / нет

– Олусегун вышел в стартовом составе. Хотя была информация, что у него травма. Это была хитрость или получилось так быстро восстановить игрока?
– Да, он получил повреждение, но Олусегун очень хорошо восстанавливается после травм. В двух последних матчах я не видел у него какого-то спада. Может, только в игре с «Зенитом» минут двадцать он выглядел уставшим. Но наш медицинский штаб провёл очень квалифицированную работу.

Олакунле Олусегун в текущем сезоне провёл за «Пари НН» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

