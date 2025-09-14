Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, состоятся три матча 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги 14 сентября (время — московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Челябинск»;

17:00. «Сокол» – «Шинник»;

17:00. «Ротор» – «КАМАЗ».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается воронежский «Факел» (22). Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают екатеринбургский «Урал» (20) и челнинский «КАМАЗ» (18). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка.