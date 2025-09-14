Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе

«Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе
Комментарии

Мадридский «Реал» готовится подать в ФИФА жалобу, в которой будет подробно описано, «что происходит в испанском футболе в плане судейства». Об этом информирует официальный медиаканал телевидения «сливочных».

В заявлении ТВ «Реала» отмечается, что в отчёте для ФИФА будут упоминаться инциденты с судейством в испанском футболе, которые произошли как в минувшем сезоне, так и в нынешнем.

Информация о подготовке жалобы появилась после победы «сливочных» в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1, где защитник «Реала» Дин Хёйсен получил прямую красную карточку на 32-й минуте.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
Материалы по теме
Тренер «Реала» Алонсо высказался о спорном удалении Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android