«Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе

Мадридский «Реал» готовится подать в ФИФА жалобу, в которой будет подробно описано, «что происходит в испанском футболе в плане судейства». Об этом информирует официальный медиаканал телевидения «сливочных».

В заявлении ТВ «Реала» отмечается, что в отчёте для ФИФА будут упоминаться инциденты с судейством в испанском футболе, которые произошли как в минувшем сезоне, так и в нынешнем.

Информация о подготовке жалобы появилась после победы «сливочных» в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1, где защитник «Реала» Дин Хёйсен получил прямую красную карточку на 32-й минуте.

