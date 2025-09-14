«Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе
Мадридский «Реал» готовится подать в ФИФА жалобу, в которой будет подробно описано, «что происходит в испанском футболе в плане судейства». Об этом информирует официальный медиаканал телевидения «сливочных».
В заявлении ТВ «Реала» отмечается, что в отчёте для ФИФА будут упоминаться инциденты с судейством в испанском футболе, которые произошли как в минувшем сезоне, так и в нынешнем.
Информация о подготовке жалобы появилась после победы «сливочных» в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» со счётом 2:1, где защитник «Реала» Дин Хёйсен получил прямую красную карточку на 32-й минуте.
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12' 0:2 Гюлер – 44' 1:2 Оярсабаль – 56'
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
