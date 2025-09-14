Скидки
Главная Футбол Новости

Пивоваров: «Динамо» и «Спартак» не удовлетворены результатом матча

Пивоваров: «Динамо» и «Спартак» не удовлетворены результатом матча
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об итогах матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые сыграли со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«По первому тайму у нас было больше возможностей, играли лучше. Это отразилось в счёте. Но результат по игре, справедлив. «Спартак» прибавил во втором тайме, были хорошие моменты. Но у нас тоже была штанга. Боевая игра для болельщиков. Думаю, оба клуба не удовлетворены результатом. Мы хотели победить, настраивались. Команда показала, что может играть на равных с большими клубами», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

