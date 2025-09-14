Пивоваров: «Динамо» и «Спартак» не удовлетворены результатом матча

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об итогах матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые сыграли со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:2.

«По первому тайму у нас было больше возможностей, играли лучше. Это отразилось в счёте. Но результат по игре, справедлив. «Спартак» прибавил во втором тайме, были хорошие моменты. Но у нас тоже была штанга. Боевая игра для болельщиков. Думаю, оба клуба не удовлетворены результатом. Мы хотели победить, настраивались. Команда показала, что может играть на равных с большими клубами», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.